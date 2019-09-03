بالفيديو.. قطر تكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم 2022

الشعار الرسمي لكأس العالم 2022. (صفحة بي أن سبورت على تويتر)

كشفت قطر، اليوم الثلاثاء، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «مونديال 2022».

وفازت قطر العام 2010 باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.

مباريات البطولة ستجرى في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في العام 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

ويعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر موقعه الإلكتروني.

وتحاكي التموجات في الشعار شكل الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء ويعكس الشعار الرقم 8 عدد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، كما يشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث. كما يأخذ الشعار شكل كأس العالم، ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.

وقد استوحيت الزخارف التي تزين الشعار من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة من نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في قطر. كما يشير اختيار الشال الصوفي في تصميم الشعار إلى وقت تنظيم البطولة حيث ستكون المرة الأولى التي ستقام فيها نهائيات كأس العالم، في شهري نوفمبر وديسمبر.

كما يعكس نوع الخط المبتكر الذي كتب به اسم البطولة تحت الشعار، جمال الخط العربي وحيويته، ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد.