ميسي وإبراهيموفيتش يتنافسان على جائزة «بوشكاش»

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، الستار عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة «بوشكاش» التي تمنح لصاحب أفضل هدف خلال الموسم.

وتضم القائمة وفقًا للصفحة الرسمية لـ«الفيفا» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 10 مرشحين سيتنافسون على حصد أصوات المشجعين في تصويت يجرى عبر الإنترنت.

وجاءت الأهداف العشرة كالتالي:

1- هدف ليونيل ميسي (برشلونة) في شباك ريال بيتيس.

2- زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس جالاكسي) في مرمى تورنتو.

3- ماتيوس كونها (باير ليفركوزن) في شباك لايبزيج.

4- خوان فرناندو كوينترو (ريفر بليت) ضد راسينج كلوب.

5- اللاعبة الكاميرونية أجارا نشوت بهدفها أمام نيوزيلندا بكأس العالم للسيدات.

6- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) في مرمى نابولي.

7- إيمي رودريجيز (أمريكا) في شباك فريق سكاي بلو الأمريكي.

8- بيلي سيمبسون (أيرلندا الشمالية) في مرمى كليفتونفيل.

9- أندروس تاونسند (كريستال بالاس) أمام مانشستر سيتي.

10- دانيل زوري (ديبريسين) في شباك فيرينكفاروس.

محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، فاز بجائزة «بوشكاش» كأفضل هدف في العالم لعام 2018، بعد هدفه في مرمى إيفرتون الذي سجله في الدوري الإنجليزي على ملعب «آنفليد»، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد الجائزة التي انطلقت عام 2009.