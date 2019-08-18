في سابقة تاريخية.. نجم برازيلي يمثل المنتخب الصيني

إلكيسون البرازيلي. (أرشيفية : الإنترنت)

سجل الاتحاد الصيني لكرة القدم، اسم المهاجم إلكيسون المولود في البرازيل، ضمن المشاركين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة لكأس العالم 2022، الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه الإلكتروني الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء «رويترز»، انضمام إلكيسون إلى تشكيلة الصين، عقب حصوله على الجنسية الصينية إلى جانب جنسيته البرازيلية.

وأصبح النجم البرازيلي صاحب الـ(30 عامًا) أول لاعب أصوله من خارج الصين، ويمثل منتخبها لكرة القدم بقيادة المدرب مارتشيلو ليبي، في سابقة هي الأولى في تاريخها.

وفي سبتمبر 2011، تلقى إلكيسون للمرة الأولى استدعاء من المنتخب البرازيلي، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة مع «السيليساو».

وتستعد الصين التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة في 2002، لمواجهة سوريا والفلبين والمالديف وغوام، ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.