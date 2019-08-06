دانيلو يصل تورينو للانضمام إلى يوفنتوس

وصل البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مدينة تورينو الإيطالية، الثلاثاء لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورًا للاعب البرازيلي فور وصوله إلى تورينو، قبل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود رسميًا.

ويأتي انتقال دانيلو إلى صفوف «السيدة العجوز»، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب يوفينتوس، إلى مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يوقع دانيلو على عقد لمدة 5 مواسم مع السيدة العجوز، وسيحصل اللاعب على راتب 4 ملايين يورو سنويًا، ليقترب من مزاملة كريستيانو رونالدو مجددًا، بعدما لعبا من قبل في ريال مدريد.