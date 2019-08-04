مانشستر سيتي يفوز على ليفربول ويتوج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية

النجم المصري محمد صلاح بعد نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي. (الإنترنت)

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بكأس الدرع الخيرية الأحد، بعد تغلبه على ليفربول بركات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 على إستاد ويمبلي بلندن.

وسجل رحيم سترلينغ، هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لليفربول في الدقيقة 77، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويهدر جورجينيو فينالدوم ركلة لليفربول رجحت كفة سيتي الذي نجح في تنفيذ 5 ركلات.

وأضاع النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح العديد من الفرص التي أتيحت له خلال أحداث المباراة، وضربت كرة الفرعون المصري القائم مرتين الأولى في الدقيقة الـ15، والثانية في الدقيقة 57 من زمن أحداث الشوط الثاني.

وكاد صلاح أن يحسم اللقاء لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة غير أن تدخل كل من كلاوديو برافو وكايل ووكر الذي أنقذ مرمى فريقه من على خط المرمى قبل دخول الكرة الشباك.