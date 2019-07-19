الإصابة تحرم صخرة دفاع الجزائر من المشاركة في نهائي أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 07:05 مساء

يغيب مدافع المنتخب الجزائري، يوسف عطال، عن المباراة النهائية، لكأس أمم أفريقيا، التي تجمع منتخبه بنظيره السنغالي.

وأكد موقع «كوورة» الجمعة غياب المدافع الجزائري الذي يلعب لنادي نيس الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجزائر وساحل العاج.

 ورغم توقع جاهزيته للعب في المباراة النهائية إلا أن اللاعب يوسف عطال أجرى صورة أشعة على كتفه أثبتت عدم تماثله للشفاء، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: مهدي زفان - جمال بلعمري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني

الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي

الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - بغداد بونجاح

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