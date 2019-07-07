بعد الخروج المدوي.. رئيس اتحاد الكرة المصري يعلن استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 02:02 صباحا

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فجر الأحد، استقالته وإقالة الجهاز الفني للمنتخب وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، بعد الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.

وأورد الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، «أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية"، مضيفا أن «الجهاز الفني والإداري للفراعنة مقال بالكامل»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

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