«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد

قاد أفضل لاعب في العالم 5 مرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس الإيطالي إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته في ذهاب دور ال16 بنتيجة (2-0)، إلى فوز في مباراة الإياب بنتيجة (3-0).

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو(34) سنة، أهداف يوفنتوس الثلاثة برأسيتين في الدقائق 27 و48، بينما سجل الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية المبارة بـ(6) دقائق.

وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن كريستيانو رونالدو بات أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني برصيد 21 هدفًا في كافة البطولات.