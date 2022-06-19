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أخطاء نقع فيها عند النوم في الليالي الحارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 10:57 صباحا
أخطاء نقع فيها عند النوم في الليالي الحارة
في الليالي الحارة قد يتعذر على كثير منا النوم، ما يدفعه للوقوع في بعض الأخطاء (الإنترنت)
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يمثل النوم في الليالي الحارة مشكلة كبيرة تؤرق الكثير منا، وهو ما يترتب عليه الكثير من الأخطاء التي نرتكبها في سبيل الحصول على قسط من الراحة.

ويحذر الخبراء الناس من ارتكاب خطأ وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر. ويقول خبير النوم جيمس ويلسون، إن هذا لن يساعد في تهدئة أي شخص. وبدلًا عن ذلك، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة أجسامهم، حسب «روسيا اليوم».

وأوضح ويلسون: «عندما يأتي الطقس الحار، هناك بعض النصائح المقدمة التي قد تبدو وكأنها ستنجح في حين أنها لا تعمل في الواقع. ومثال على ذلك، وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر أو ارتداء الجوارب المبللة».

 مزيد الرطوبة
وقال إن هاتين الطريقتين «ستضيفان مزيد الرطوبة إلى بيئة نومك وستسخن الرطوبة أثناء الليل». ونتيجة لذلك، يقول ويلسون: «ستسخن هذه الرطوبة ومن المرجح أن توقظك عندما تخرج من دورة نومك».

ومع ذلك، بينما يقول ويلسون إن إحدى الطرق يمكن أن تكون مشكلة لأولئك الذين يحاولون النوم هذا الصيف، إلا أنه لديه بديل.

وقال إن هذا البديل هو «الاستحمام بماء فاتر. ويساعد هذا في رفع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف مما يؤدي بعد ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة الأساسية. ويعد الانخفاض في درجة الحرارة الأساسية جزءًا مهمًا من عملية نوم جسمك وهذا النهج يخدع جسمك بشكل أساسي ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه».

وأوضح أن سبب التوصية بالمياه الفاترة هو أن الشعور بالبرودة المثلجة من الماء المثلج «سيصدم جسمك، ويجعله يشعر بمزيد النشاط ويزيد من احتمالية إطالة عملية النوم».

وإضافة إلى تجنب وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر، هناك نصائح أخرى حول كيفية النوم هذا الصيف تأتي من خبيرة النوم أليسون جونز.

وتشمل هذه الحفاظ على برودة القدمين والرأس. وفي حديثها إلى «إكسبريس»، قالت: «بالحفاظ على هذه المناطق الرئيسية أكثر برودة، وبعيدًا عن حرارة الأغطية، سيساعد ذلك في خفض درجة الحرارة».

وتضمنت النصائح الأخرى ما يلي:
• التحول إلى شراشف أخف.
• شراء مرتبة جديدة.
• عدم النوم عاريًا.
• النوم على جانب الجسم.

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