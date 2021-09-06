بدء التجارب السريرية لأول غلوبولين مناعي مميز مضاد لـ«كوفيد»

الدواء الجديد يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه (الإنترنت)

بات عقار «كوفيد غلوبولين»، هو أول عقار مناعي مميز مضاد لـ«كوفيد» مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية، وفق ما أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية.

وقالت رئيسة قسم الدعم الطبي بالوكالة: «تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو غلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد».

وسبق أن سجّلت وزارة الصحة الروسية، مطلع أبريل، أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض، وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى «كوفيد-19».

ويعد «كوفيد – غلوبولين» مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس، فيما يشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

وأعلنت الوزارة سابقا لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا، وهو لقاح «إيبيفاك كورونا-إن» من إنتاج مركز «فيكتور» العلمى الروسي، بحسب «روسيا اليوم» .

وذكر سجل الأدوية لوزارة الصحة الروسية، أن «إيبيفاك كورونا-إن» لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد للوقاية من «عدوى-كوفيد-19»، وأوضح السجل أن اللقاح يتم التطعيم به بجرعتين 0.5 مليلتر فى العضلة الدالية ويستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.

كذلك، سبق أن أعلن مركز «فيكتور» أن لقاح «إيبيفاك كورونا-إن» لا يختلف تقريبا عن سابقه «إيبيفاك كورونا» حيث يتمثل الفارق فى ميزات الإنتاج التقنية.

ويعد «إيبيفاك كورونا-إن» هو اللقاح الرابع ضد «كوفيد-19» الذي تم تسجيله في روسيا بعد «سبوتنيك V»، و«إيبيفاك كورونا»، و«كوفيفاك».