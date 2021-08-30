مدرس ينقل «كورونا» إلى 26 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 03:00 مساء
مدرّس غير ملقح ينقل عدوى كوفيد إلى 26 شخصا منهم 18 من تلامذته (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت السلطات الصحية الأميركية أن مدرّسًا غير ملقّح، في مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا، تسبّب بنقل عدوى «كوفيد-19» إلى 26 شخصًا على الأقل، من بينهم 18 تلميذًا.

وتظهر هذه الحادثة أهمية تلقيح طواقم المؤسسات الدراسية، لا سيما عندما يكون التلاميذ في سنّ صغيرة جدًّا لتلقي اللقاح، وفق ما أفادت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية المعنية بشؤون الصحة العامة في الولايات المتحدة.

وهي تبرز أيضًا أهمية اتّخاذ تدابير وقائية، مثل وضع الكمّامات وفق الأصول، في ظلّ اشتداد الوباء من جرّاء تفشي المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى، حسب «فرانس برس».

وظل المدرس يزاول عمله في مايو 2021 بعد يومين من شعوره بالأعراض، ظنًّا منه أنه يعاني حساسية. وهو لم يضع أكثر من مرة الكمّامة في الصفّ، رغم التوصيات المرعية الإجراء في منطقة مارين في ضاحية سان فرانسيسكو.

إصابات عديدة
وفي المجموع، أُصيب 12 تلميذًا في صفّه بالعدوى، من بينهم ثمانية كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.والتقط العدوى أيضًا ستة تلاميذ من صفّ آخر، بسبب «تفاعلات بين التلاميذ في المدرسة»، وفق ما رجّح معدّو الدراسة.

وكانوا كلّهم دون الثانية عشرة من العمر وغير مؤهّلين لتلقي اللقاح. وأحصيت أيضًا ثماني حالات أخرى في أوساط أهل التلاميذ وأشقائهم.

وكانت النوافذ والأبواب مفتوحة في المدرسة وكان التلاميذ يضعون الكمّامات. وأظهرت التحاليل أنهم كلّهم أصيبوا بالمتحورة «دلتا» ولم تستدع أيّ حالة نقل المريض إلى المستشفى.

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، أسفت مديرة مراكز «سي دي سي» روشيل والينسكي ألا تكون «مدارس كثيرة» اعتمدت تدابير مثل فرض الكمّامات في الداخل على الجميع.وقالت إن «إصابات كثيرة تسجّل عادة في مدارس لا تتبّع التوصيات».

وفي وقت يعرب الكثير من الأهالي والمسؤولين عن قلقهم من الموسم الدراسي الجديد في البلد، استشهدت والينسكي بدراسة ثانية نشرت نتائجها، الجمعة، لإبراز فعالية هذه التوصيات.

وأظهرت دراسة في منطقة لوس أنجليس الأكثر تعدادًا للسكان في الولايات المتحدة أن نسبة الإصابات في أوساط الأطفال والمراهقين في المدارس كانت أقلّ بـ 3.4 مرة من تلك المسجّلة في أوساط بقية سكان المنطقة، وذلك في ذروة الوباء في الشتاء.

وتفرض سلطات هذه المنطقة على المدارس اعتماد سلسلة من التدابير الوقائية، مثل وضع الكمّامات والالتزام بمسافة تباعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الاعتزال».. أحدث عروض مانشستر يونايتد لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الإكوادور تعتزم إقامة منشأة كهروضوئية تنتج 14.8 ميغاوات باستثمارات 63 مليون ...
اقتصاد
هجوم بالصواريخ على مطار كابل.. وتواصل عمليات الإجلاء
دولى
الدبيبة يطلب من رئاسة «النواب» موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب
ليبيا
بحضور العوكلي ومدير فرع بنغازي.. صنع الله يرأس اجتماعًا لـ«إدارة مؤسسة النفط»
ليبيا
بالقاضية الـ18 يحسم الزناد نزاله ضد المونتونيغري سكريليج (فيديو)
رياضة محلية
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
أمير «داعش - خراسان»: نريد إقامة دولة الخلافة وطالبان وقعت تحت تأثير قوى أجنبية
دولى
عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
لماذا تختفي البنوك والصرافات الآلية تدريجيا من بريطانيا؟
اقتصاد
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
مظاهرة في بني وليد ضد الفساد والجهوية
ليبيا
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
الفنانة التشكيلية نجلاء شوكت الفيتوري
ثقافة وفن
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
توم كروز يكشف «أخطر مشهد» في حياته الفنية
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»