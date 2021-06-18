حقيقة علاج الاكتئاب بغاز الضحك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 12:55 مساء
باحثون يتوصلون إلى حل لانخفاض فاعلية مضادات الاكتئاب التقليدية لدى بعض المرضى (الإنترنت)

يبدو أن علماء توصلوا لحل مشكلة يعاني منها ثلث المصابين بمرض الاكتئاب حول العالم، وهي انخفاض فاعلية مضادات الاكتئاب بعد فترة من تعاطيها.

فوفقاً لموقع مجلة «فوربس» الأمريكية، عقب سلسلة من التجارب السريرية المنشور نتائجها حديثاً على موقع مجلة العلوم «ساينس ماغ»، تمكن باحثون في جامعتي واشنطن وشيكاغو في الولايات المتحدة من إيجاد علاج بديل لأعراض الاكتئاب الحاد.

ويعتمد العلاج البديل على استنشاق مصابي الاكتئاب لجرعات محدودة من غازي الأكسجين وأكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، حسب «دويتشه فيله».

وفي بيان صحفي، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة واشنطن والمشارك في الدراسة، تشارلز كونواي، بأن محاولات علاج المرضى المشاركين في الدراسة باستخدام مضادات الاكتئاب التقليدية فشلت «مما استوجب البحث عن علاجات جديدة لمساعدتهم».

وقضى كونواي، بمشاركة أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة شيكاغو، بيتر ناغيله، نحو عشر سنوات في اختبار فاعلية غاز أكسيد النيتروز. وباستخدام غاز الضحك، رصد فريق البحث في عام 2015 ما وصفوه بـ»آثار مضادة للاكتئاب سريعة وملحوظة لدى مرضى الاكتئاب المقاومين للعلاج»، ليقرر الفريق حينها إجراء المزيد من البحث.

وأكد ناغليه، الباحث المشارك في الدراسة، على توصل الفريق مؤخراً إلى أن الجرعات الأقل من غاز أكسيد النيتروز تتمتع بفاعلية مماثلة للجرعات الأكبر المستخدمة سابقاً في الدراسة الأولى، خاصة وأن الجرعات الأكبر أدت لإصابة البعض بالغثيان.

كما صرح الباحث بأن نحو 55 في المائة من المرضى المشاركين في الدراسة شهدوا «تحسناً ملحوظاً» لأعراض الاكتئاب لديهم، بينما «اختفت الأعراض» لدى 40 في المائة بعد الحصول على جميع جرعات العلاج.

لكن الباحثين لاحظوا أن غاز أكسيد النيتروز لم يسفر عن «فائدة» لدى بعض المرضى، دون معرفة السبب وراء ذلك.

ويؤكد فريق البحث على ضرورة إجراء المزيد من التجارب السريرية على نطاق أكبر بمشاركة مئات من مرضى الاكتئاب، لتحقيق «فهم أفضل» لجميع النتائج التي تم التوصل لها مؤخراً، وخاصة تلك المتعلقة بالفئة المقاومة للعلاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» في تحدٍ عربي أمام «صقور الجديان» على أرض الدوحة
رياضة محلية
في العدد 291.. سلطة ليبيا الجديدة: حصاد مر في اختبار الـ« 100» يوم.. وهذه مطالب ...
ليبيا
بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
شراكة أم صدام.. سيناريوهات المشهد الليبي بعد قمم القادة الكبار
ليبيا
الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»
ليبيا
مجلة أميركية تكشف تفاصيل خطة فرنسية لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
الرئيس الفرنسي يقترح خطة لـ«تفريغ المرتزقة» من ليبيا خلال 6 أشهر
ليبيا
ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة
ليبيا
غلق مصنع في طرابلس خالف الاشتراطات الصحية (صور)
ليبيا
وسط تناحر مغاربي حول رعاية المصالحة.. «تكتيك فرنسي» لتعزيز النفوذ في ليبيا ...
ليبيا
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
تعرف على الإسعافات الأولية حال التعرض للدغة العقرب
طب وصحة
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية