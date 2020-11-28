«حرب كورونا».. الدنمارك مستعدة لإحراق «المنك»

حيوان منك غب قفصه، في 6 نوفمبر 2020 في الدنمارك (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الدنماركية، الجمعة، استعدادها نبش وحرق جيف حيوانات المنك، التي طمرت على عجل في إطار الحرب على جائحة «كوفيد-19».

واستُخدمت حفر جماعية لطمر حيوانات المنك، التي قضي على الملايين منها بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس «كورونا المستجد» لديها، مخافة أن تشكل خطرًا على البشر، حسب «فرانس برس».

وقال وزير الزراعة الجديد، راسمون بريهن، في حديث لمحطة «تي في 2» الرسمية إنه يرغب منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المتحور في التخلص من كل حيوانات المنك وإحراقها، مؤيدًا بذلك رأي معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.

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وتخشى الطبقة السياسية أن يؤدي تحلل الحيوانات النافقة إلى تلوث بالفوسفور والنيتروجين، وتطالب بإتلافها عن طريق حرقها على سبيل المثال. ويمكن أن تلوث الغازات المنبعثة خصوصًا مياه الشرب ومياه الاستحمام.

وكانت الحكومة الدنماركية أمرت في مطلع نوفمبر الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد، وعددها 15 إلى 17 مليونًا، في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف في شأن فاعلية أي لقاح في المستقبل. وفي 19 نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة القضاء على هذه السلالة.