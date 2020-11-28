«حرب كورونا».. الدنمارك مستعدة لإحراق «المنك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 03:10 مساء
حيوان منك غب قفصه، في 6 نوفمبر 2020 في الدنمارك (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الدنماركية، الجمعة، استعدادها نبش وحرق جيف حيوانات المنك، التي طمرت على عجل في إطار الحرب على جائحة «كوفيد-19».

واستُخدمت حفر جماعية لطمر حيوانات المنك، التي قضي على الملايين منها بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس «كورونا المستجد» لديها، مخافة أن تشكل خطرًا على البشر، حسب «فرانس برس».

وقال وزير الزراعة الجديد، راسمون بريهن، في حديث لمحطة «تي في 2» الرسمية إنه يرغب منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المتحور في التخلص من كل حيوانات المنك وإحراقها، مؤيدًا بذلك رأي معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان.

طالع: انتشار عدوى «كوفيد-19» في مزرعة لحيوان المنك في فرنسا

وتخشى الطبقة السياسية أن يؤدي تحلل الحيوانات النافقة إلى تلوث بالفوسفور والنيتروجين، وتطالب بإتلافها عن طريق حرقها على سبيل المثال. ويمكن أن تلوث الغازات المنبعثة خصوصًا مياه الشرب ومياه الاستحمام.

وكانت الحكومة الدنماركية أمرت في مطلع نوفمبر الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد، وعددها 15 إلى 17 مليونًا، في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف في شأن فاعلية أي لقاح في المستقبل. وفي 19 نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة القضاء على هذه السلالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»