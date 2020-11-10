أغرب عملية زراعة قلب في العالم

صورة أرشيف ملتقطة في 28 فبراير 2017 تظهر عملية زرع أعضاء في مستشفى لاباز في مدريد (أ ف ب)

في واقعة أغرب من الخيال، شق قلب بشري معد للاستخدام في عملية زرع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، طريقه بنجاح إلى وجهته النهائية رغم سقوطه مرتين.

وكانت البداية في حادثة طوافة أثناء الهبوط على سطح المستشفى، ثم خلال حمله على يد أحد أفراد الطواقم الطبية، وفق «فرانس برس».

وأظهرت صور عن الحادثة، التي وقعت الجمعة في شرق لوس أنجليس، الطوافة التي كانت تنقل القلب في وضعية مائلة بعد عملية هبوط فاشلة على سطح مستشفى «كيك هوسبيتال» لأسباب لا تزال مجهولة.

وبعدما هرعت إلى مكان الحادثة، سحبت فرق الإغاثة القلب لتسليمه إلى موظف من المستشفى أتى إلى السطح. غير أن هذا الأخير تعثر خلال حمله القلب إثر الاصطدام بعائق حديدي، وسقط أرضًا ومعه العضو الثمين.

لكن القلب وصل سالمًا في نهاية المطاف إلى غرفة العمليات، حيث استُخدم في عملية زرع ناجحة بعد أقل من ساعتين على الحادثة.

وقالت ناطقة باسم المستشفى إن «القلب نفسه كان في وضع جيد بعد السقوط». وأُصيب الطيار بجروح طفيفة إثر الحادثة، فيما لم يتعرض الركاب الثلاثة في المروحية لأي أذى.