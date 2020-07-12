أطباء يطالبون بإلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

مشجعا كرة قدم يضعان كمامات خلال مباراة ودية، كان، فرنسا، 11 يوليو 2020 (أ ف ب)

شدد أطباء فرنسيون على ضرورة «وضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة»، لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في إصابات «كوفيد-19».

وقال الأطباء في مقال نشرته جريدة «لو باريزيان-أوجوردوي» الفرنسية: «سيكون من المؤسف جدًّا عدم استخدام هذه الوسائل الفعالة التي هي في متناول الجميع»، للحد من انتشار الوباء وهي «وضع الكمامة بشكل إلزامي في الأماكن العامة المغلقة والتباعد الجسدي قدر الإمكان وغسل اليدين»، حسب «فرانس برس».

وفي وقت أظهرت فيه دراسات أجرتها هيئة الصحة العامة، في فرنسا، تراجعًا في احترام الإجراءات الوقائية منذ أسابيع قليلة، حذر هؤلاء الأطباء من أن «إغراءات العودة إلى الحياة الطبيعية كبيرة ومفهومة لنا جميعًا لننسى الفيروس والتمتع بالصيف والشاطئ وتمضية الأمسيات مع الأصدقاء لكن الفيروس في المقابل لا ينسانا».

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ودعوا الفرنسيين إلى الالتزام مجددًا بإجراءات الوقاية، «قبل فوات الأوان لتجنب فترة عزل جديدة».

وعشية بدء العطلة الصيفية، دعا رئيس الوزراء جان كاستيكس، ووزير الصحة أوليفيه فيران الفرنسيين، الجمعة، إلى «الحذر في الحياة اليومية» ووضع الكمامات «لتجنب موجة جدية محتملة».

وأشارت هيئة الصحة العامة في فرنسا، الجمعة، في نشرتها الأسبوعية إلى تسجيل «ميل جديد يشهد ازديادًا في انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا مع أنه يبقى عند مستوى متدنٍ».