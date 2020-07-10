أطعمة تتسمم حال تسخينها بعد طهيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 09:17 صباحا
إعادة تسخين بعض الأطعمة ضار بالصحة (الإنترنت)

أحيانا تمثل عملية إعادة تسخين الأطعمة المطهوة خطرا كبيرا على صحة الإنسان، كما أنها تفقد قيمتها الغذائية.

وكثير من الأشخاص لا ينتبهون لذلك ويقومون بحفظ الكمية المتبقية من وجباتهم الغذائية في الثلاجة لإعادة تسخينها وأكلها في وقت لاحق، حسب «دويتشه فيله».

الزيوت
زيت بذور العنب، زيت الجوز، زيت الأفوكادو، زيت البندق وزيت بذور الكتان تمتلك جميعها نقاط دخان منخفضة جدا. لذا، عند إعادة تسخينها، تصبح سامة.

البطاطا
البطاطا المطبوخة المخزنة في درجة حرارة الغرفة معرضة بشدة لتطور البكتيريا وخسارة فوائدها، وقد يتسبب أكلها بحدوث تسمم غذائي، لذا يجب حفظ البطاطس المطبوخة في الثلاجة مباشرة إذا كنت ترغب في تناولها في اليوم التالي.

الفطر
لا يمكن تخزين الفطر لأكثر من يوم واحد فقط، إذ من الممكن أن تتغير البروتينات فيه إلى مواد سامة عند إعادة تسخينه.

البيض
سواء كان البيض المخفوق أو البيض المقلي أو البيض المسلوق، بمجرد طهيه، لا يجب إعادة تسخينه وإلا قد يتسبب أيضا بالتسمم الغذائي.

الأرز
كما في حالة البطاطا، يمكن أن تتطور البكتيريا الخطرة إذا حفظ الأرز في درجة حرارة الغرفة، لهذا السبب يجب حفظ الأرز في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.

الدجاج
أيضا البروتينات في الدجاج قد تتحول إلى مركبات سامة في حال تسخينها، ولكن يمكنك الاستفادة من الدجاج البارد في تحضير العديد من السلطات الشهية، بحسب ما نشره موقع «إنسايدر» الأميركي.

الخضراوات الورقية
كالسبانخ والكرفس التي تحتوي على نسبة كبيرة من النترات، في حال تسخينها تتفاعل مع الدم، وقد تتحول إلى مركبات مسببة للسرطان.

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