علاج أول مصاب بكورونا باستخدام حقن «Kevzara»

أعلنت شركة «سانوفي» علاج أول مصاب بفيروس «كورونا المستجد»، من خارج الولايات المتحدة، باستخدام دواء «Kevzara»، وذلك في إطار خطة التجارب السريرية العالمية للمرضى الذين يعانون «COVID-19» الشديد، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وبدأ البرنامج السريري العالمي في جميع البلدان التي تأثرت بتفشى فيروس «كورونا»، خاصة صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات والوفيات مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا والولايات المتحدة.

وتعد هذه هي التجربة الثانية متعددة المراكز، وتواصل الشركات العمل مع السلطات الصحية حول العالم لتأمين البدء في مواقع إضافية، وتعمل شركة «سانوفي وريجينيرون» لبدء التجارب بسرعة في جميع أنحاء العالم التي ستساعد في تحديد ما إذا كان «Kevzara» لديه القدرة على لعب دور في معالجة أزمة الصحة العالمية الخاصة بتفشي فيروس «كورونا»، وفق «اليوم السابع».

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وقال جون ريد، رئيس سانوفي العالمية للبحث والتطوير، «في هذه الأوقات غير المسبوقة، نحن ممتنون للغاية للتعاون اليومي مع السلطات الصحية التي تمكننا من إجراء هذا العمل السريري بهذه السرعة».

وإضافة إلى هذه التجربة السريرية التي تهدف إلى مساعدة مرضى «COVID-19» المصابين بأمراض خطيرة، يستمر عمل «سانوفي» في تقديم لقاح للوقاية من الأمراض، جنبًا إلى جنب مع جهود توفير أدوية التي قد تساعد المرضى المتأثرين بفيروس «كورونا»، حسب ريد.

ولدى العلماء أدلة أولية على أن إنترلوكين 6 قد يلعب دورًا رئيسيًا في قيادة الاستجابة المناعية الالتهابية التي تسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة عند المرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا .

وأوضح بيان سانوفى أن التجارب على فاعليه دواء «Kevzara» أثبتت قدرته في خفض الحمى عند 21 مريضًا من مرضى فيروس وقلل من احتياج 75 ٪ من المرضى إلى الأكسجين الإضافي في غضون أيام من تلقي الدواء، وبناءً على هذه النتائج حدثت الصين إرشادات علاج فيروس كورونا ووافقت على استخدام «Kevzara» (مثبط انترلوكين 6) لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة أو حرجة.