العالم صاحب نبوءة تطور «كورونا» يتوقع نهاية الفيروس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 11:26 صباحا
العالم مايكل ليفيت الحائز جائزة نوبل (الإنترنت)

استطاع العالم مايكل ليفيت، الحائز جائزة نوبل، أن يتنبأ في وقت سابق، بشكل تطور فيروس «كورونا» في الصين، فيما قال أخيرا إنه يتوقع قرب نهاية الوباء.

أعلن عالم الكيمياء وهو من جامعة ستانفورد، أن «كل شيء سيكون على ما يرام»، وأنه يتوقع نهاية وباء «COVID-19»، الذي سببه فيروس «SARS-CoV-2» قريبا، حسب «لوس أنجليس تايمز».

ويذكر أن مايكل ليفيت أعلن في فبراير توقعاته بتطور انتشار فيروس «كورونا» في الصين وتحققت جميعها، إذ حدد حينها نقطة التحول في انتشار الفيروس في الصين وبداية نهايته وانخفاض عدد الوفيات، وفق «روسيا اليوم» عن «ميديك فوروم».

كما حدد عدد الذين سيقضي عليهم الوباء (3250 شخصا) وعدد المصابين بـ(80 ألف شخص). وتؤكد الحقائق توقعات العالم، حيث بلغ عدد المصابين في الصين 81 ألف شخص توفي منهم 3.2 ألف.

ووفقا لتوقعاته الجديدة قريبا جدا سينتهي الوباء في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، وقال: «الشيء المهم حاليا الآن، هو السيطرة على الذعر والفوضى».

طالع: «فرانس برس»: أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس «كورونا» في العالم

ويؤيد هذه التوقعات خبراء آخرون من بينهم سيرغي كيسيليوف، مدير مختبر تقنيات الخلايا في معهد بافلوف للوراثة العامة، حيث أشار إلى أن «الفيروس سيضعف، وأن أعراضه السريرية لن تظهر بهذه القوة وتصبح خفيفة».

ومن جانبه يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، لكل مرض فيروسي حدود بانتهائها يموت الفيروس المسبب للمرض.

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