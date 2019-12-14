مادة في طعامنا تؤخر خرف الشيخوخة.. ما هي؟

كشف أحد الخبراء اليابانيين أن مادة البزار (الكركم) تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ البشري من الأمراض التي تصيبه، وفق «نوفوستي».

واستند ممثل المركز الوطني الياباني لأمراض وعلم الشيخوخة، البروفيسور، هيديتوشي ايندو، إلى نتائج دراسات علمية عديدة عن فائدة البزار. ووفقا له يشير العلماء منذ زمن بعيد، إلى أن الخرف عند المعمرين الهنود نادر جدا مقارنة بأقرانهم من البلدان الأخرى، حسب «روسيا اليوم».

وكما هو معروف تتصدر اليابان قائمة المعمرين في العالم، وأن مشكلات الدماغ المرتبطة بالعمر شائعة جدا، فيما درس علماء من الولايات المتحدة واليابان النظام الغذائي لسكان الهند ولفت انتباههم البزار الذي يستخدمونه في غذائهم يوميا. وبعد دراسته وتحليله في المختبر، اتضح أن البزار مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، وهذا يؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية للدماغ.

وخلال التجارب التي أجراها العلماء وشارك فيها أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50-90 سنة، اتضح أن تناول البزار بصورة منتظمة ودورية (لا تقل عن يومين في الأسبوع) خلال 1.5 سنة يحسن كثيرا الذاكرة والانتباه. علاوة على هذا أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي، انخفاضا واضحا في كمية لويحات الأميلويد في الدماغ، التي يعتبر وجودها أولى علامات مرض ألزهايمر.