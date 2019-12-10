ساموا: الحصبة يقتل 70 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:55 صباحا
صورة وزعتها اليونيسف لرجل يحمل ابنته في عيادة في مدينة ابيا في ساموا التي ينتشر فيها وباء الحصبة في 5 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

تفشي الحصبة ما زال مستمرًّا في ساموا، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس إلى 70 معظمهم من الأطفال، حسب بيانات صدرت الإثنين.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 112 إصابة جديدة سُجِّلت خلال الـ24 ساعة الماضية رغم حملة تلقيح مكثفة نظمتها الحكومة الأسبوع الماضي في هذه الدولة التي شهدت إغلاقا كاملا لمدة يومين، وفق «فرانس برس».

وقالت الحكومة إن فرق التلقيح المتنقلة نجحت في ضمان تحصين 90% من السكان، البالغ عددهم 200 ألف نسمة. وكانت النسبة نحو 30% فقط عندما بدأ تفشي الوباء في منتصف أكتوبر.

ومع ذلك، يحتاج اللقاح 10 إلى 14 يوما ليصبح فعالًا، ما يعني أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان تفشي المرض بلغ ذروته. ويبلغ عدد الإصابات الإجمالي 4693 مع 229 شخصًا في المستشفى حاليًا من ضمنهم 16 طفلًا حالاتهم خطرة.

طالع أيضا: وباء الحصبة يلتهم أطفال جزر ساموا

ويعتبر الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة، الذي عادة ما يتسبب بطفح جلدي وحمى، وقد يؤدي أيضًا إلى تلف الدماغ والوفاة. وثمة 61 طفلًا في سن الرابعة وما دون، بين حالات الوفاة السبعين.

وكان من السهل احتواء الفيروس في دول أخرى في المحيط الهادئ، بما فيها تونغا وفيغي وساموا الأميركية بسبب ارتفاع معدلات التلقيح مع عدم الإبلاغ عن أية وفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون