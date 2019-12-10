ساموا: الحصبة يقتل 70 شخصا

صورة وزعتها اليونيسف لرجل يحمل ابنته في عيادة في مدينة ابيا في ساموا التي ينتشر فيها وباء الحصبة في 5 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

تفشي الحصبة ما زال مستمرًّا في ساموا، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس إلى 70 معظمهم من الأطفال، حسب بيانات صدرت الإثنين.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 112 إصابة جديدة سُجِّلت خلال الـ24 ساعة الماضية رغم حملة تلقيح مكثفة نظمتها الحكومة الأسبوع الماضي في هذه الدولة التي شهدت إغلاقا كاملا لمدة يومين، وفق «فرانس برس».

وقالت الحكومة إن فرق التلقيح المتنقلة نجحت في ضمان تحصين 90% من السكان، البالغ عددهم 200 ألف نسمة. وكانت النسبة نحو 30% فقط عندما بدأ تفشي الوباء في منتصف أكتوبر.

ومع ذلك، يحتاج اللقاح 10 إلى 14 يوما ليصبح فعالًا، ما يعني أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان تفشي المرض بلغ ذروته. ويبلغ عدد الإصابات الإجمالي 4693 مع 229 شخصًا في المستشفى حاليًا من ضمنهم 16 طفلًا حالاتهم خطرة.

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ويعتبر الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة، الذي عادة ما يتسبب بطفح جلدي وحمى، وقد يؤدي أيضًا إلى تلف الدماغ والوفاة. وثمة 61 طفلًا في سن الرابعة وما دون، بين حالات الوفاة السبعين.

وكان من السهل احتواء الفيروس في دول أخرى في المحيط الهادئ، بما فيها تونغا وفيغي وساموا الأميركية بسبب ارتفاع معدلات التلقيح مع عدم الإبلاغ عن أية وفيات.