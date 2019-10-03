علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد

ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون (أرشيفية: الإنترنت)

خلص علماء مركز جوسلين في بوسطن إلى أن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

ويشير البروفيسور، رونالد كان، من كلية الطب بجامعة «هارفارد» إلى أن «الفركتوز يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام. وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي»، وفق «روسيا اليوم».

وأكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن «ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم».

وأجرى العلماء دراسة قارنوا خلالها تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والغلوكوز والدهون، وراقب العلماء خلالها نشاط الإنزيم «CPT1a» الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

واتضح للباحثين أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليا يكون مستوى هذا الإنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.