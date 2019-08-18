أهم الأعشاب لعلاج المعدة

تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب المعدة وعسر الهضم كل من الحرقة والغثيان والانتفاخ والتجشؤ، وكذلك رائحة كريهة للفم.

إذا كنت عرضة لألم في المعدة أو متلازمة القولون العصبي أو حرقة المعدة أو غيرها من الاضطرابات المعوية، فيمكنك التداوي بالأعشاب والبهارات المختلفة، وفق «ويب طب».

النعناع

ينظر عادة للنعناع على أنه ينشط الجسم، إلا أنه يعمل أيضا كمضاد للتشنج في الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تخفيف الغازات في المعدة. نتيجة لذلك، يمكن أن يهدئ من تقلصات المعدة، وتهدئة عسر الهضم وتخفيف القولون العصبي.

وجدت الأبحاث أن زيت النعناع يساهم في علاج القولون العصبي، عن طريق تحسين الأعراض بنسبة تزيد على 50% بعد أربعة أسابيع.

يمكنك استخدام أوراق النعناع الطازجة لصنع التبولة التي تحتوي على البرغل والبقدونس والطماطم والبصل وعصير الليمون.

يمكنك أيضًا إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى العصير أو الشاي المثلج، أو تحضير كمية من شاي النعناع.

إذا كان لديك حرقة، تجنب الشاي بالنعناع، حيث يمكن أن يهيج العضلة المريئية السفلى ويزيد من حرقة المعدة أكثر.

الشومر

لطالما استخدمت بذور الشومر لتخفيف الحرقة، وكذلك تهدئة المغص والغازات عند الرضع، حيث أكد باحثون من روسيا أن تلك البذور تقلل من شدة المغص بالمقارنة مع الدواء الوهمي.

قم بتقطيع الشومر الطازج، ثم تناوله كطبق جانبي، يمكنك إضافته إلى الحساء أو اليخنة أو السلطات، وينصح بتناول بعض بذور الشمر بعد تناول وجبة ما بهدف تعزيز عملية الهضم الجيدة.

بذور الكمون

تحتوي بذور الكمون على مكونات نشطة قد تساعد في الحد من عسر الهضم وأحماض المعدة، وانخفاض الغازات، وتعمل كمضاد للميكروبات.

يمكن لشخص يعاني اضطرابا في المعدة أن يحاول مزج 1 أو 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون في وجباته.

الزنجبيل

يمكن أن يحسن من عملية الهضم البطيء والحد من الغازات، ويمتلك قدرة على منع الغثيان والقيء الناجمين عن الحمل أو دوار الحركة أو العلاج الكيميائي أو الجراحة.

لتهدئة الغثيان، يفضل إضافة شريحة رقيقة من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الصودا، وكوب من شاي الزنجبيل.

أو يمكنك إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى أطباق رئيسية مثل حساء الفاصوليا أو الحساء الغني بالخضروات.

المعدنوس

يساعد المعدنوس على منع عسر الهضم والتقليل من إنتاج غازات الأمعاء، وهو أيضا مدر للبول الذي يخفف احتباس السوائل، والذي يمكن أن يسبب انتفاخ البطن.

المعدنوس هو واحد من أكثر الأعشاب التي يمكن استخدامها في الأطباق، حيث يمكنك اضافتها مع السلطة، أو الحساء أو اليخنة وأطباق المعكرونة.