طرق التخلص من انتفاخ الساقين في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 06:13 مساء
في الحرارة تتناقص مرونة الأوعية الدموية (الإنترنت)

انتفاخ القدمين والساقين، خصوصًا في الصيف، ينتشر بين قطاع كبير من البشر، وقد يكون إشارة خطر إلى أمراض خطيرة.

يقول العلماء إنه في الحرارة تتناقص مرونة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تراكم الدم في الأوردة، فتثقل كاهل جدران الأوعية الدموية بالضغط المستمر، كما يوضح مقال للجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية.

وبسبب نفاذية الأوعية الدموية، تترشح السوائل إلى خارجها وتتجمع في الأنسجة المحيطة. والنتيجة: ساقان منتفختان وإمكانية الإصابة بالدوالي، وفق «دوتشه فيله».

هناك عدة طرق بسيطة تحد من تورم القدمين وثقلهما في فصل الصيف:
شرب الماء: يجب على الشخص شرب لترين من الماء على الأقل، كما تنصح الجمعية الألمانية في مقال لها، حتى لو تجمع الماء في القدمين. فبغض النظر عن أهمية الماء الجوهرية للقلب والأوعية الدموية، فإنه يعيد للأوردة نشاطها من جديد. ويمكن أيضًا شرب كوب من الشاي لزيادة طرح السوائل، كشاي القراص أو الشوفان الأخضر.

النهوض بين الفينة والأخرى: إذا كان عملك يتطلب الجلوس إلى المكتب طويلًا، فيجب عليك وضع جدول ثابت للنهوض عنه والمشي قليلًا بمعدل مرة على الأقل في الساعة أو القيام بتمارين للقدمين. وينصح الخبراء هنا برفع الساقين لمستوى أعلى من القلب، كي يقل الضغط على الأوعية الدموية.

الحركة: بشكل عام فإن الحركة مهمة لصحة الجسم، لكن يُنصح بعدم إجراء تمارين شاقة في الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة. ومن الأفضل هنا المشي أو ركوب الدراجة في المساء. كما تعد السباحة نهارًا من الخيارات المثلى التي تعمل على تحفيز الجهاز اللمفاوي.

الخوض في الماء البارد: يُوصى أيضًا بأخذ حمام بارد. ويمكنك وضع قدميك في دلو من الماء البارد وتحريكهما من خلال إخراجهما من الدلو وإدخالهما مجددًا لدقائق قليلة. فذلك يؤدي إلى تحفيز الدورة الدموية.

أحذية وملابس مريحة: يجب ارتداء أحذية مريحة عند تكرار حالات تورم القدمين التي تظهر عادة لدى النساء أكثر من الرجال. كما يُنصح أيضًا بارتداء الملابس الواسعة، وتناول الطعام الخفيف خلال اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: حيل تخلصك من صدأ الريدياتير