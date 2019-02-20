4 طرق طبيعية لعلاج الصداع

علاج الصداع بطرق طبيعية (الإنترنت)

يداهمنا الصداع في كثير من الأوقات، وهو لا يستثني أحدًا، فكلنا عرضة للإصابة به ولأسباب مختلفة.

على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، إلا أن هناك عددًا من العلاجات الطبيعية الفعالة، حسب «ويب طب».

1- الضغط البارد أوالساخن

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع علبة باردة على جبينك. مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة، كيس من البازلاء المجمدة، احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة، ثم خذي استراحة لمدة 15 دقيقة، حتى الاستحمام بالماء البارد قد يقلل من الألم.

إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تسخين على رقبتك أومؤخرة رأسك.

إذا كان لديك صداع الجيوب الأنفية، ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة التي تؤلمك.

قد يؤدي أيضًا الحمام الدافئ إلى تخفيف الألم.

2- خفت الأضواء

قد يتسبب الضوء الساطع أو الوامض، حتى من شاشة الكمبيوتر، في حدوث صداع نصفي.

إذا كنت عرضة لها، فغط نوافذك باستخدام ستائر التعتيم خلال اليوم.

ارتد النظارات الشمسية في الهواء الطلق.

يمكنك أيضًا إضافة شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الكمبيوتر.

3- التدليك والاسترخاء

بضع دقائق من تدليك رقبتك أو رأسك، يمكن أن يساعدك في تخفيف صداع التوتر الذي قد ينتج عن الإجهاد.

وكذلك التمدد، اليوغا أوالتأمل أوالاسترخاء التدريجي للعضلات، أثناء الصداع يمكن أن يساعدك على التخفيف من الألم. قد تتحدث مع طبيبك عن العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية في رقبتك.