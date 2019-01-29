مستخلص شاي يوقف نمو الخلايا السرطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 11:06 صباحا

يمكن لمستخلص شاي أولونغ أن يوقف نمو جميع أنواع سرطان الثدي، حسب اكتشاف علمي جديد.

ودرس علماء بجامعة سانت لويس الأمريكية تأثير الشاي الأخضر وشاي أولونغ في خلايا سرطان الثدي، واتضح لهم أن مستخلص نوعي الشاي يمكنه أن يوقف نمو الخلايا السرطانية في الثدي، في حين لا يملك الشاي الأسود هذه الخاصية، وفق «رامبلر».

ويؤكد العلماء أن شاي أولونغ والشاي الأخضر يعملان على تكسير الحمض النووي ويكبحان نمو خلايا الأورام الخبيثة. وما يؤكد هذه الاستنتاجات، أنه في مقاطعة فوجيان الصينية التي تعد موطنًا لشاي أولونغ، تقل نسبة المصابين بسرطان الثدي بـ 36% عن بقية مقاطعات الصين، وفق «روسيا اليوم».

كما يشير العلماء إلى أن الذين يتناولون شاي أولونغ، ينخفض خطر إصابتهم بسرطان الثدي وخطر وفاتهم مبكرًا بنسبة 68%، بحسب مجلة «Anticancer Research».

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