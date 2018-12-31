عين رجل تذرف الدم بدل الدموع دون تفسير طبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 10:48 صباحا

حير شاب عددًا كبيرًا من الأطباء، لأنه كان يذرف الدم من عينيه بدلاً عن الدموع، غير أنهم نجحوا في علاجه دون معرفة سبب حالته.

وذهب الشاب (22 عامًا) إلى المستشفى بعد أن حدث الأمر معه مرتين، لكن الاختبارات التي أجريت على عينيه كشفت أنه لا شيء غير طبيعي في عملهما، وفق «ذا صن».

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الدم، المعروف طبيًا باسم «الهيمولاكريا»، والذي يجعل المريض يبكي دموعًا حمراء أو دموعًا مكونة تمامًا من الدم.

وأرسل الأطباء، في معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند، الرجل لإجراء فحوصات الدم واختبارات وظائف الكبد، لكنها كانت طبيعية.

وتعد الهيمولاكريا حالة نادرة للغاية، وعلى الرغم من أنها غير ضارة، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب في حال ملاحظتها.

وأجرى الأطباء اختبارات إضافية للشاب، بسبب القلق بشأن احتمال إصابته بمشكلة تخثر الدم، والتي قد تزيد من خطر حدوث نزيف داخلي مميت، لكن هذه الاختبارات أيضًا كانت طبيعية.

كما أخضع الأطباء المريض لاختبارات العدوى والأمراض الوراثية والتي كانت أيضًا طبيعية تمامًا. وهذا ما جعل الأطباء غير قادرين على تحديد السبب الحقيقي وراء هذه الحالة المرضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «British Medical Journal case».

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