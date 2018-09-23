35 سؤالًا تحدد الإصابة بالزهايمر

مع التقدم بالعمر ترتفع فرصة الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، وأبرزها الزهايمر، والذي يصيب الإنسان نتيجة ضمور خلايا المخ السليمة.

لكن مع تطور العلم، أصبحت فرص التأقلم مع المرض وتقليل أعراض الإصابة به أفضل من ذي قبل، حسب «ويب طب».

وهناك اختبار من شأنه أن يساعد في كشف الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر، حسبما أوضح الباحثون الذين تمكنوا من تطوير هذا الاختبار.

وأوضح الباحثون الذين قاموا بعرض هذا الاختبار في مؤتمر الرابطة الدولية للزهايمر في كندا، أن الاختبار سيساعد الأطباء في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر ومساعدتهم بصورة خاصة.

ويضم هذا الاختبار 35 سؤالًا وعلى الشخص الإجابة عنها بـ«نعم» أي أن هذا التصرف الغريب موجود لديك لستة أشهر على الأقل. أو لا، بأن هذا التصرف غير متبع من قبلك بتاتًا، وبعد إجابة جميع الأسئلة سيقوم الطبيب أو العامل في القطاع الصحي بحساب المجموع لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

وقسمت الأسئلة إلى خمس مجموعات اعتمادًا على الأعراض السلوكية للفرد.

حيث تم تطوير هذا الاختبار لتحديد الأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت مبكر، ولكن بالطبع لم يتم الانتهاء من موضوع الاختبار بشكل نهائي بعد، وسيكون متوفرًا للأطباء فقط في المرحلة الأولى.

ويتوقع الباحثون توفير هذا الاختبار بشكل أساسي إلى أقارب وأصدقاء الأشخاص المصابين بالزهايمر للتأكد من عدم تطور المرض مع التقدم بالعمر ومساعدتهم في السيطرة على أعراضه بشكل أكبر.

أسئلة الاختبار

وتضم هذه الأسئلة ما يأتي، علمًا بأن الإجابة تكون بـ«نعم» أو «لا» فقط مع تحديد حدة الأمر بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3:

هل فقد الشخص اهتمامه بأصدقائه وعائلته وبيته؟

هل فقد الشخص الاهتمام بأمور كانت تثير حبه للفضول والمعرفة من قبل؟

هل أصبح الشخص أقل حيوية ونشاطًا، مثلًا هل أصبح أقل مشاركة وبدءًا في أحاديث من ذي قبل؟

هل أصبح أقل اهتمامًا بنشاطاته السابقة؟

هل أصبح أقل تعبيرًا عن مشاعره؟

هل فقد الاهتمام بكل شيء تقريبًا؟

هل أصبح أكثر حزنًا أو معنوياته منخفضة وأكثر عرضة للبكاء؟

هل أصبح الشخص غير مقدر للمتعة؟

هل أصبح يشعر هذا الشخص بالفشل بشكل مستمر وأكثر من قبل؟

هل يرى نفسه عائقًا أمام العائلة؟

هل أصبح أكثر قلقًا لبعض الأمور الروتينية مثل الزيارات الاجتماعية؟

هل لاحظت وجود بعض الأعراض الغريبة مثل عدم القدرة على الراحة أو الرجفة أو أعراض الهلع؟

هل أصبح الشخص عدوانيًا ومضطربًا ومزاجيًا؟

هل أصبح الشخص غير معقول مقارنة بفترة سابقة ومحاججته لا تعتمد على أسس واقعية؟

هل أصبح يقوم بالأمور من غير التفكير فيها أو بعواقبها؟

هل أصبح أكثر حميمية أي يقوم بحضن وتقبيل الأشخاص مع أن هذا الأمر لا يتوافق مع شخصيته؟

هل أصبح غير صبور ويواجه صعوبة في التأقلم مع التأخير أو الانتظار؟

هل أصبح لا يتمتع بالعقلانية أثناء القيادة مثلاً؟

هل أصبح أكثر عنادًا؟

هل تغيرت عادات الأكل الخاصة به؟ هل أصبح أكثر عنادًا على تناول نوع معين من الطعام مثلاً؟

هل أصبح أقل تناولاً للطعام ولا يستمتع أثناء القيام بذلك؟

هل أصبح يقتني أمورًا لتخزينها؟

هل طور صفات دفاعية لم يكن يستخدمها سابقًا؟

هل أصبح كثير المشاكل بسبب التدخين أو تناول الكحول؟

هل أصبح أقل اهتمامًا بأثر كلماته وأفعاله على الآخرين؟

هل أصبح يتحدث عن أمور شخصية جدًا في العلن؟

هل أصبح يقول أو يفعل أمورًا خارجة عن إطار المعقول ولم يكن يفعلها سابقًا؟

هل فقد القدرة على الحكم على الأمور الاجتماعية وبالأخص في العلن؟

هل أصبح يتحدث مع الغرباء كأنهم أصدقاء أو أقارب؟

هل أصبح يقوم بوضع خطط قد تؤذي الآخرين؟

هل أصبح غير قادر على الحكم على أفعال الناس؟

هل أصبح لديه اعتقادات غير منطقية عن قدراته أو وضعه المادي مثلاً؟

هل يعتقد أنه يسمع أصواتًا غريبة أو يتحدث مع أشخاص غير موجودين؟

هل يشكي الخوف من رؤية أحداث إلا أنها لا تمت للواقع بصلة؟