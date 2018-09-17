قواعد الاستعمال السليم لقطرات العين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 11:05 صباحا

كثير منا يستخدم قطرات العين من أجل العلاج، وهناك أنواع كثيرة تباع في الصيدليات، ولكل منها استخدامه والذي يوصي به الطبيب.

وبشكل عام، عند استعمال قطرات العيون، عليك الحرص على اتباع بعض القواعد في هذا الصدد، وفق «ويب طب».

وإليك هذه القواعد:
تأكد من أن القطرات كانت محكمة الإغلاق وعبوتها سليمة قبل استعمالها.
لا تترك الأداة المستخدمة للتقطير تلامس العين، بل حافظ على وجود مسافة بسيطة عند التقطير.
قم بإمالة رأسك إلى الخلف، افتح عينيك جيدًا وأبعد الجفن السفلي قليلًا بإصبعك، ثم قم بالتقطير في الفراغ بين جفنك السفلي وكرة العين.
بعد ذلك عليك إغلاق عينيك فترة 5 ثواني.
إذا كنت تستخدم عدسات لاصقة، عليك الانتظار فترة أقلها 10 دقائق بعد التقطير، بعدها فقط تستطيع وضع العدسات (قد لا تتناسب بعض أنواع قطرات العيون مع العدسات اللاصقة، لذا استشر الطبيب أولًا).
إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من قطرات العيون، لا تستخدمها مباشرة دون فاصل زمني، بل استعمل النوع الأول، ثم انتظر فترة لا تقل عن 5 دقائق قبل استعمال النوع الثاني.
عند استعمال قطرات العيون، تأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المذكورة على العبوة أو التي أخبرك بها الطبيب.

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