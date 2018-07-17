نصائح لتقليل مخاطر حساسية الغذاء

حساسية الغذاء من أكثر الأمراض المزعجة التي تصيب كثيرا من الأشخاص، وهي ردة فعل من الجهاز المناعي لبعض أنواع الأطعمة، فيقوم بصنع أجسام مضادة لهذه العناصر التي تدخل إلى الجسم ليهاجمها، وبالتالي تظهر أعراضها بعد قليل من تناولها.

وتختلف حساسية الغذاء من شخص لاخر، وفقاً لنوع الطعام الذي يتحسس منه الجسم، حسب «ويب طب».

وهناك الكثير من أنواع الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية، ولكن مجموعة منها هي الأكثر شيوعًا، وهي: البيض والمأكولات البحرية والحليب والقمح والمكسرات.

وحتى نقي أنفسنا من مخاطر الإصابة بحساسية الغذاء، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

قراءة مكونات المنتجات قبل شرائها: للتأكد من أنها لا تحتوي على المركبات التي تسبب لك الحساسية.

تجنب تناول الأطعمة التي يتحسس منها الجسم: واستبدالها بأنواع أخرى من الأطعمة المفيدة.

المتابعة الطبية باستمرار: فالطبيب هو من يرشدك بصورة أفضل على الأطعمة المناسبة لك والأطعمة التي لا يجب أن تتناولها.

في حالة ظهور أي من الأعراض التي ذكرناها سابقاً، يجب التوجه إلى الطبيب على الفور لمعرفة المواد التي تسبب حساسية في الجسم والابتعاد عنها.

كما سيقوم الطبيب بإعطائك بعض العلاجات التي تساعد في تخفيف أعراض حساسية الطعام.