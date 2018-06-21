الملح لتنظيف العين

يسهل تحضير مزيج الماء والملح، وهو له فوائد علاجية مبهرة، خاصة للعين.

وأفادت الدراسات بأن هذا المحلول يحتوي على مواد مضادّة للالتهاب، ونسبة عالية من المعادن المهمة للجسم.

ويمكن تنظيف العين بالمياه المالحة، حسب «ويب طب».

تنظيف العين بالماء المالح أو غسلها بالماء المقطر، هو علاج سهل لآلام العين، التي تحدث نتيجة التعرض لجسم أو مادة كيميائية غريبة، ذلك ربما يساعدك في إزالة مسببات الألم وتخفيفه.