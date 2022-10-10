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الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 04:39 مساء
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
صورة جوية تظهر الجفاف في أهوار الجبايش في جنوب العراق. (أ ف ب)
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نزحت 1200 عائلة من مناطق أهوار ومناطق زراعية في محافظة ذي قار في جنوب العراق على مدى ستة أشهر، وذلك بسبب الجفاف ونقص المياه، كما أفاد مسؤول محلي الإثنين.

 وأدى الجفاف، وغياب شبه تام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى تراجع كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، فضلًا عن انخفاض مستوى المياه المتدفقة من الأنهار التي تنبع من دولتي الجوار (إيران وتركيا) إلى العراق الذي يُعد، بحسب السلطات العراقية، بين البلدان الخمسة الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي والتصحر في العالم، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير دائرة الزراعة في محافظة ذي قار في جنوب العراق صالح هادي إن «ما يقارب 1200 عائلة من مربي الجواميس والمزارعين من مناطق الأهوار ومناطق أخرى» في المحافظة نزحت من مناطقها «بسبب شح المياه والجفاف» وذلك «بحثًا عن مصادر عمل وعيش».

وبدأت هذه الهجرة منذ شهر أبريل، وفق هادي، لا سيما من «أهوار الجبايش وقرية المنار في أهوار الحمّار وأهوار أم الودع ومناطق السيد دخيل والإصلاح والطار» الزراعية التي يعتمد سكانها على الزارعة وتربية الجواميس خصوصًا.

نفوق 2053 جاموسة نتيجة الجفاف
وأوضح أن 2053 جاموسة نفقت نتيجة الجفاف. وأضاف أن «نصف العائلات المذكورة توزعت بين مناطق أخرى تقع شمال مدينة الناصرية للسكن على شواطئ الأنهار». أما عائلات أخرى فتوجهت نحو مناطق زراعية في محافظات أخرى تتوفر فيها مياه مثل بابل وكربلاء والكوت والبصرة وبغداد.

وفي ظل الانخفاض الحاد في مياه الأهوار، حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) في تقرير نشر منتصف يوليو من أن الأهوار من «إحدى أكثر المناطق تضررًا من تغير المناخ ونقص المياه» في العراق.

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وأشارت إلى «آثار كارثية على سبل عيش أكثر من ستة آلاف أسرة ريفية، إذ أنها فقدت جواميسها التي تعد مصدر رزقها الوحيد».

اختفاء مساحات مائية واسعة
وخلال الصيف، اختفت مساحات مائية واسعة جدًا من هور الحويزة الواقع على الحدود مع الجارة الشرقية إيران، وهور الجبايش الذي يعدّ مقصدًا سياحيًا إلى الجنوب، وتحولت هذه المستنقعات أرضًا جافة متشققة نبتت بينها شجيرات صفراء.

ويعيش العراق في العام 2022 أسوأ سنوات الجفاف منذ نحو 92 عامًا، كما أعلنت وزارة الموارد المائية. وأعلن مستشار الوزارة لوكالة الأنباء العراقية، في سبتمبر، أن «السنة الحالية من أقسى سنوات الجفاف التي مرت على العراق منذ العام 1930».

وأرجع ذلك إلى «النقص في كميات الأمطار الساقطة لسنوات متكررة منذ العام 2020 وحتى الآن»، إضافة إلى انخفاض «الواردات التي تأتي من دول الجوار، إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي».

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