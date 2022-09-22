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الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 08:35 صباحا
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة، (أرشيفية: رويترز)
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واصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل سلة العملات الدولية اليوم الخميس، بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79، وقد سبق أن سجلت العملة الأميركية أعلى سعر لها منذ 20 عامًا.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، محذّرًا من أن عملية القضاء على التضخم سوف تنطوي على بعض الألم، حسب وكالة «فرانس برس».

- الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما

وهذه هي الزيادة الثالثة تواليًا بنسبة 0.75% من قبل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، المكلفة وضع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، وفي إطار مواصلة جهود خفض التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا.

وتراوح معدل الفائدة بعد الزيادة الأخيرة إلى 3.0 و3.25%، وقالت لجنة السوق المفتوحة إنها «تتوقع أن الزيادات المستمرة ... ستكون ملائمة».

الاحتياطي الفدرالي ملتزم برفع أسعار الفائدة
وأوضح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن المسؤولين سيستمرون في التصرف بقوة لتهدئة الاقتصاد وتجنّب تكرار ما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وهي المرة الأخيرة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة في الولايات المتحدة.

وردًّا على الانتقادات التي طاولت الاحتياطي الفدرالي، قال باول إن البنك المركزي الأميركي ملتزم برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة حتى ينخفض التضخم، محذّرًا من اللجوء إلى مسار معاكس في الأمد القريب.

والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصًا الحرب الروسية في أوكرانيا، وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات فيروس «كورونا» المستجد في الصين، ولمكافحتها تتّخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.

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