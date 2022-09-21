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الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 10:59 صباحا
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل الدولار قفزة، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التعبئة الجزئية» للقتال في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية لحماية نفسها.

وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق الأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، 110.87 نقطة، في زيادة قياسية منذ العام 2002، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي بوتين في كلمة متلفزة مسجلة «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

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