تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اكتملت عملية تفتيش سفينة الشحن «رازوني»، التي تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية المسموح بها، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية للصحفيين، الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أنه باكتمال عملية التفتيش التي استغرقت أقل من ساعة ونصف «ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان»، وفق وكالة «فرانس برس».