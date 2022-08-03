تركيا: اكتمال تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية
القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 12:43 مساء
السفينة «رازوني» التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وتحمل أول شحنة حبوب منذ بدء الحرب (الإنترنت)
اكتملت عملية تفتيش سفينة الشحن «رازوني»، التي تحمل أول شحنة من الحبوب الأوكرانية المسموح بها، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية للصحفيين، الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أنه باكتمال عملية التفتيش التي استغرقت أقل من ساعة ونصف «ستتمكن السفينة من عبور مضيق البوسفور للتوجه إلى لبنان»، وفق وكالة «فرانس برس».
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