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الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 06:00 مساء
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مجمع سوناطراك الجزائرية. (أرشيفية الإنترنت)
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قررت الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا ليصل إلى أربعة مليارات متر مكعب بداية من الأسبوع المقبل، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة «ستتكفل شركة «سوناطراك» الجزائرية، بتسليم هذه الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة «إيني» وكذا إلى شركائها الإيطاليين الآخرين»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- اتفاق بين «إيني» و«سوناطراك» لتعزيز التنقيب عن الغاز في الجزائر

ومن المتوقع أن تسلم الجزائر إيطاليا ستة مليارات متر مكعب إضافي من الغاز بحلول نهاية العام 2022.

وتمخضت زيارة الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لإيطاليا عن قرارات اقتصادية مهمة، أبرزها جعل إيطاليا الموزع الرئيسي للغاز الجزائري في أوروبا.

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