اليمن يرفع أسعار البنزين في عدن 14% وسط أزمة وقود

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن بجنوب اليمن، الأحد، إن الشركة قررت رفع أسعار البنزين التجاري 14% في مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط أزمة حادة في الوقود تشهدها عدن والمدن المجاورة منذ أيام.

وأبلغ المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، بأنه بموجب القرار، الذي بدأ سريانه يوم الأحد، سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارًا) من 22500 ريال، وفق «رويترز».

رفع أسعار وقود السيارات

وكانت شركة النفط في عدن رفعت أسعار وقود السيارات في المحطات الحكومية بنحو ستة في المئة في الرابع من يونيو، ليرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 19800 ريال (17.5 دولار) من 18600 ريال. وهذه رابع زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات منذ بداية العام الجاري.

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وقال المسؤول إن سبب زيادة أسعار البنزين هو ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالميًا بفعل تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأبدى ناشطون وسكان في عدن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود، مما يزيد معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب دفعت واحدة من أفقر الدول العربية إلى شفا المجاعة.

«الوضع صعب لا يطاق»

وقال سالم علي صالح المقيم في عدن، وفق «رويترز» إن «الوضع صعب لا يطاق، لا كهرباء لساعات طويلة في ظل صيف ساخن، ولا يوجد مياه وهناك تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية، وجاءت زيادة أسعار البنزين مرة أخرى لتزيد من معاناة الناس».

وتراجع إنتاج اليمن من النفط إلى 60 ألف برميل يوميًا وفقًا لبيانات رسمية، بعد أن كان ما بين 150 و200 ألف برميل يوميًا قبل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.