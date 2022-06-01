لجنة دائنين: روسيا لم تسدد فوائد مستحقة على أحد ديونها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والمشتقات ISDA في الولايات المتحدة أن روسيا لم تسدد فوائد مستحقة على أحد أقساط ديونها، ما يقرّب الدولة الروسية من التخلف عن السداد.

وأبلغ حاملو سندات روسية هذه اللجنة أنهم لم يتقاضوا فوائد بقيمة حوالى 1.9 مليون دولار مستحقة على الدولة الروسية ما يوازي «فشلا في الدفع»، وفق ما جاء في قرار نشرته اللجنة على الإنترنت، بحسب «فرانس برس».

إلغاء إعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار

وأعلنت روسيا، الأربعاء الماضي، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام «فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيجري تسديد المدفوعات بالعملة الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

التخلف عن السداد

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في 11 من شهر مايو الجاري أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار، وأن تتجنب تاليًا حالة التخلف عن السداد.

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وهذا الإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية فبراير، يسمح لموسكو بأن تواصل، رغم العقوبات التي فرضتها عليها الخزانة الأميركية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا، لكن هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.

الغاز الروسي بـ«الروبل»

وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة أنها قررت فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى مصرف «غازبروم بنك» لتسديد مدفوعاتها لقاء إمدادات الغاز الروسي المستحقة «خلال الأيام المقبلة»، امتثالًا لطلب موسكو.

وأفادت الشركة العملاقة في بيان أن «واجب التسديد لا يمكن القيام به من خلال تحويل باليورو» والآلية الجديدة «يفترض ألا تكون تتعارض مع العقوبات» التي فرضتها المفوضية الأوروبية على موسكو، بحسب «فرانس برس».