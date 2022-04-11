روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، الإثنين، أن بلاده ستطلق إجراءات قانونية إذا أعلن الغرب تخلفها عن سداد ديونها، بعيد وضع روسيا في حالة تقصير «انتقائي» نهاية الأسبوع.

وسددت روسيا، الأسبوع الماضي، ديونها الأجنبية المسجلة بالدولار بعملتها المحلية (الروبل)، بعدما عجزت عن تسديد الدفعات بالعملة الأجنبية بسبب العقوبات المفروضة جراء حرب أوكرانيا. وقال سيلوانوف في مقابلة مع جريدة «إزفستيا»: «سنذهب إلى القضاء لأننا اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تلقي المستثمرين مدفوعاتهم»، وفق «فرانس برس».

الذهاب إلى المحكمة

وأضاف: «سنقدم للمحكمة فواتيرنا التي تؤكد جهودنا للدفع بالعملة الأجنبية والروبل» دون أن يحدد الهيئة القانونية التي ستلجأ إليها موسكو.

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وذكرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، السبت، أن روسيا دخلت في «تعثر انتقائي» بعد أن سددت بالروبل السندات المقومة بالدولار المستحقة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يؤثر هذا التصنيف إلا على مدفوعات موسكو بالعملات الأجنبية بينما ظل تصنيف مدفوعات الروبل دون تغيير.

التسبب بشكل مصطنع في التخلف عن السداد

وقال سيلوانوف: «حاولت روسيا بحسن نية أن تسدد للدائنين الخارجين عن طريق تحويل المبالغ المطابقة بالعملة الأجنبية لسداد ديوننا. ومع ذلك، فإن السياسة المتعمدة للدول الغربية هي التسبب بشكل مصطنع في التخلف عن السداد بكل الوسائل الممكنة». وأضاف: «في حال شن حرب اقتصادية ومالية على بلدنا، فنحن مضطرون للرد ولكن مع الوفاء بالتزاماتنا».

وتجنبت روسيا لعدة أسابيع خطر التخلف عن السداد مع سماح وزارة الخزانة الأميركية باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها موسكو في الخارج لتسوية الديون الخارجية.

ومع ذلك، منعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا من سداد مدفوعات الديون باستخدام الأموال التي تحتفظ بها البنوك الأميركية. وأفادت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، بأنها اضطرت إلى سداد نحو 650 مليون دولار لأصحاب الديون الأجنبية بالروبل مع حلول موعد استحقاقها في 4 أبريل.