الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

القاهرة - بوابة الوسط

حظرت الهند صادرات القمح الذي يعتمد عليه العالم للتخفيف من قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتقول إن الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للتهديد.

وقالت الإدارة العامة الهندية للتجارة الخارجية في إخطار بتاريخ 13 مايو الجاري، أنه سيُجرى مواصلة السماح بالصادرات إلى الدول التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، وعلى أساس طلبات حكوماتها، وسيُجرى حظر كل الشحنات الجديدة الأخرى بتأثير فوري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن القرار الخاص بوقف صادرات القمح، يلقي الضوء على مخاوف الهند إزاء حدوث تضخم مرتفع، ما يضيف المزيد إلى موجة الحمائية الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.