كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% يوم الجمعة، في ختام تداولات الأسبوع، مع قفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي ، وبدا أن الصين مستعدة لتخفيف القيود المفروضة على تفشي الوباء ويخشى المستثمرون من تقلص الإمدادات إذا حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار أو 3.8% لتبلغ في التسوية 111.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.36 دولار أو 4.1% ليستقر عند 110.49 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وهذا هو أعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 25 مارس الماضي، وثالث ارتفاع أسبوعي له على التوالي. ووارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد انخفاض المخزونات الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.

وعزز ذلك انتشار شقوق البنزين – وهو مقياس لهوامش أرباح التكرير – إلى أعلى مستوياته منذ أن سجل رقمًا قياسيًا في أبريل 2020 عندما أغلق خام غرب تكساس الوسيط في المنطقة السلبية.

وقال المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في «ميزوهو»، روبرت ياوجر : «لم تحدث زيادة في مخزون البنزين (في الولايات المتحدة) منذ مارس»، مشيرًا إلى أن الطلب على البنزين من المتوقع أن يرتفع عندما يبدأ موسم القيادة الصيفية في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الأميركي.

مخاوف من تقليص إمدادت النفط

وتقلبت أسعار النفط، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يقلص الإمدادات، وتفشي جائحة «كوفيد 19» يمكن أن يخفض الطلب العالمي.

وقال محلل في «ريستاد إنرجي»: «حظر الاتحاد الأوروبي - إذا جرى تطبيقه بالكامل - قد يؤدي إلى توقف حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي، وهو ما سيعطل تدفقات التجارة العالمية تمامًا ويحولها في نهاية المطاف، مما يؤدي إلى حالة من الذعر في السوق وتقلبات شديدة في الأسعار».

هذا الأسبوع، فرضت موسكو عقوبات على العديد من شركات الطاقة الأوروبية، ما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات. في الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد وقال مسؤولو المدينة إن شنغهاي ستبدأ في تخفيف قيود المرور بسبب فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.

قال كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات «أوماندا»، إدوارد مويا: «ارتفعت أسعار النفط الخام وسط التفاؤل بأن وضع فيروس كورونا في الصين لم يتدهور، ومع انتعاش الأصول الخطرة».

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تقدر جهود الاتحاد الأوروبي لكنها قالت إنه لا يوجد اتفاق بعد، ولا يقين في إمكانية التوصل إلى اتفاق.