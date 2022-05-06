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افتتاح خط غاز يربط دول البلطيق بالشبكة الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 08:48 صباحا
افتتاح خط غاز يربط دول البلطيق بالشبكة الأوروبية
مشهد عام لخط غاز جديد في جونيوناي بليتوانيا يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوروبية، 5 مايو 2022. (أ ف ب)
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افتتحت بولندا ودول البلطيق خطا جديدا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

سيُمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في أي من الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة في المنطقة، ستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع، وفق وكالة «فرانس برس».

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وحسب الوكالة الفرنسية، فإنه إذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي.

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حرب الغاز بين أوروبا وروسيا
في الأسبوع الماضي، أوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع الانقسام بين الدول الأوروبية. لكن العدد المتزايد من الترابطات بين شبكات الغاز يعني أن الدول الأوروبية أكثر قدرة على منع روسيا من الضغط على دول بعينها.

وقال الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس: «ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة»، في حين قال نظيره البولندي، أندريه دودا: «هذا الرابط رد على ابتزاز» روسيا.

وقد أبدت بولندا استعدادها للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل إذا لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي أنها ستوقف وارداتها من الغاز الروسي وتستخدم احتياطاتها.

تعتمد كل تلك الدول بشكل كبير على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.

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