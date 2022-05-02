أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت كل من المفوضية الأوروبية من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل، وأن الاتحاد عليه الاستعداد لمرحلة توقف الإمدادات من موسكو.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود، ورفضه أمر مشروع»، موضحة أن 97 % من العقود (التي أبرمتها شركات أوروبية) تحدد عملة الدفع وهي إما اليورو أو الدولار، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل وقالت: «الدفعات مجدولة في منتصف مايو وستلتزم غالبية الشركات قواعد العقود».

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بدورها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، الاستعداد لاحترام العقود؛ فيما حذّرت المفوضة الأوروبية «يجب أن نستعد لتوقف الإمدادات».

كما طلبت من عديد الدول الأعضاء توضيحات حول الدفع بالروبل عبر فتح حساب خاص، ووعدت بتقديم توضيح مفصل حول ما يمكن للشركات فعله.

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ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة «غازبروم»، ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل. وردا على ذلك، علّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

وقالت المفوضة الأوروبية: «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى... يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».

وشددت سيمسون على ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعبئة احتياطاتها فيما أشارت الفرنسية بومبيلي إلى الحاجة لتنويع طريقة إنتاج الكهرباء والتدفئة.

وأكدت الوزيرة البولندية، آنا موسكفا، أن الاحتياطات البولندية للغاز ستبلغ حدها الأقصى لهذا الشتاء، إذ بدأ الغاز الطبيعي المسال الأميركي الوصول عبر ليتوانيا وسنتزود الغاز من النرويج عبر الدنمارك.

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كذلك، بحث الوزراء في وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتجات البترولية الروسية بهدف تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.

وقالت بومبيلي إن حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لم يكن موضوع مجلس الطاقة هذا. أما سيمسون، فقالت: «نعمل على حزمة جديدة من العقوبات». وأشارت إلى عقد اجتماع لهيئة المفوضين في ستراسبورغ الثلاثاء (على هامش جلسة للبرلمان) وستحدد رئيسة (المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لايين القرار الذي يتم التوصل إليه. وبحسب مصدر أوروبي، وضعت الصيغة النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية الثلاثاء.

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من جانبه، قال الوزير الألماني روبرت هابيك «أعتقد أن المفوضية ستقترح غدا (الثلاثاء) حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي».

وسيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء لإقراره الأربعاء المقبل. وقال الوزير الألماني إنه مع ذلك «لا أعلم ما إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع».

وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على هذا الإجراء، فإن وقف مشتريات النفط والمنتجات البترولية من روسيا سيكون تدريجيا، خلال فترة تراوح بين ستة وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوروبي.

وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).