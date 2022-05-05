بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت أربع دول خليجية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، في أعقاب قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية هي أكبر زيادة منذ 22 عامًا، وذلك في مسعى لكبح تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.

السعودية.. الريبو عند 1.75% والريبو العكسي 1.25%

وقال البنك المركزي السعودي إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، حيث قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 1.75 بالمئة و1.25 بالمئة على الترتيب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي «اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي».

قطر.. إعادة الشراء إلى 1.50% والإقراض 2.75%

كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي للإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50%، ليصل سعر فائدة إعادة الشراء إلى 1.75% وسعر فائدة الإقراض إلى 2.75%.

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الإمارات.. الإبقاء على سعر اقتراض سيولة قصيرة الأجل

أما مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الخميس، بينما أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

البحرين.. سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75%

وقال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

وزاد المركزي البحريني أيضًا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، فيما أكد رئيسه جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو، مشددًاعلى أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليًا.