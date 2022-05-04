رئيس الاحتياطي الفدرالي: الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا رغم تباطؤ النمو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا رغم تباطؤ النمو الذي أكد أنه لا يطرح أي مخاطر ركود حاليًا.

وقال باول في مؤتمر صحافي: «إنه اقتصاد قوي. لا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود»، وذلك بعد إعلان الاحتياطي زيادة في نسب الفائدة الرئيسية وإشارته إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.

- أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1% في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن رفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية هي أكبر زيادة منذ 22 عامًا، لافتة إلى الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.