ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الأربعاء إن حظرًا أوروبيًا تدريجيًا لواردات النفط الروسي، يمكن أن يؤدي إلى «اضطرابات» في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن هابيك أمام صحفيين، عقب اجتماع حكومي، «قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصًا اضطرابات إقليمية»، مضيفًا أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي واستبعاد «سبيربنك» من نظام سويفت

- وزير الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل حظر النفط الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، من نظام سويفت العالمي، منها مصرف «سبيربنك»، في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف «مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي»، يعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، مضيفة «سنتخلى تدريجيًا عن شحنات النفط الخام الروسية، في غضون ستة أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».