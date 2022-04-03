الغاز الطبيعي يستقر بين 5.6 و5.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

حتى الآن لا تزال سوق الغاز الطبيعي مدعومة، لكن ألمانيا حذرت من أزمة محتملة ونظام تقنين بسبب التوترات الجيوسياسية مع روسيا، خصوصًا مع رفض مجموعة السبع مطالبة روسيا الدفع بالروبل.

وحسب موقع «ENVISTING» لرصد أسواق المال والسلع، فقد استقر سعر الغاز الطبيعى ما بين مستويى 5.60 و5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أعطى «تحذيرًا مبكرًا» من أنه قد يواجه قريبًا حالة طوارئ للغاز الطبيعي بسبب خطر الانقطاع الكامل للإمدادات من روسيا.

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وفي الولايات المتحدة، أفادت وزارة الطاقة الأميركية بزيادة طفيفة في الإمدادات أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت المخزونات بمقدار 23 مليار قدم مكعبة مقابل الزيادة المقدرة البالغة 21 مليار قدم مكعبة، والانخفاض السابق البالغ 51 مليار قدم مكعبة، مما يشير إلى أن الطلب ينخفض أو أن العرض لا يزال مرتفعًا.

وفي تقرير لموقع «TradersUp.com» قد يكون لإصدار تقرير الوظائف الأميركية تأثير على حركة أسعار السلع، إذ يميل هذا التقرير إلى التأثير على معنويات السوق بشكل عام.

وحسب تحليل الموقع نفسه لتوقعات أسعار الغاز، فإن سعر الغاز الطبيعي يتجه نحو الأعلى في إطاره الزمني قصير المدى، متحركًا داخل قناة صعودية ظلت صامدة لأسبوعين، ويتراجع السعر بعد أن وجد مقاومة عند قمة القناة.

وتُظهر أداة تصحيح «فيبوناتشي» أن المستوى يصطف قرب 5.600 دولار، وإذا استمر هذا كدعم، فقد يستأنف سعر الغاز الطبيعي الصعود حول 5.800 دولار أو أعلى.