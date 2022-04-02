غازبروم الروسية تبلغ عملاءها بكيفية دفع ثمن الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة غازبروم الروسية، إخبارعملائها بكيفية دفع ثمن الغاز، الذي يشترونه، بعد أن قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن المشتريات من الدول «غير الصديقة»، بما في ذلك أوروبا يجب أن يتم تسويتها بالروبل.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة في بيان على قناتها الرسمية، إنه سيتم إرسال إخطارات بشأن أمر الدفع الجديد للعملاء اليوم الجمعة.

من جانبه قال الكرملين الخميس، إن المشترين الأوروبيين سيحتاجون إلى حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، وإن جازبرومبانك، سيكون مسؤولًا عن تحويل العملات الأجنبية.

وحسب تقرير لموقع «envisting»، فإن للدول الأوروبية وجهات نظر مختلفة؛ إذ قالت وزيرة البيئة الفرنسية باربرا بومبيلي، إنها لا ترى في الطلب انتهاكًا للعقد حيث ستستمر الشركات في دفع ثمن الغاز باليورو، وقالت الحكومة الألمانية بإنها ما زالت تتعمق في التفاصيل قبل اتخاذ قرار، بينما تدين الدنمارك الطلب.

التزام بالقانون الروسي

وقالت الشركة إن «غازبروم بصفتها شركة روسية تلتزم بشكل كامل وغير مشروط بالقانون الروسي»، الذي ينص اعتبارًا من الأول من أبريل على مدفوعات الروبل فقط مقابل الغاز المُصدَّر في الدول «غير الصديقة»، مضيفة أن «غازبروم شريك مسؤول وتواصل تصدير الغاز للعملاء بطريقة آمنة».

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وواصلت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا التدفق بشكل طبيعي أمس الجمعة، وقالت شركة غازبروم إنها تلبي جميع طلبات العملاء، وعليه قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، «لن يتم قطع الإمدادات على الفور، ولا حتى للعملاء الذين لا يتحولون إلى قواعد الدفع الجديدة. ذلك لأن مدفوعات الوقود التي يتم تسليمها الآن لن تكون مستحقة حتى أواخر أبريل أو أوائل مايو».



%40 من احتياجات أوروبا من الغاز روسية

وتعتمد أوروبا على روسيا في حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز، فيما دفعت الحرب في أوكرانيا المنطقة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الخاصة بأمن الطاقة.

ويريد الاتحاد الأوروبي خفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام، حيث أعلنت الدول بالفعل عن خطط لبناء سلسلة من محطات الغاز الطبيعي المسال، وإجراءات لتسريع بناء مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبهم، قال محللون في شركة Citigroup Inc، في تقرير: «يبدو أن إمدادات الغاز من روسيا ستستمر، مما يقلل مخاطر الركود في أوروبا.. لكن هذه الحادثة ستعزز فقط الدفع لفطم الاتحاد الأوروبي عن واردات الطاقة الروسية وتقوية السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي بشكل عام».

ووقع بوتين الخميس على أمر يوجه المشترين الأجانب لفتح حسابات خاصة في Gazprombank للسماح بتحويل العملات الأجنبية إلى روبل، وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان الشركات الدفع باليورو، وسيقوم المُقرض الذي تسيطر عليه الدولة بإجراء التحويل.

وقال الناطق باسم الكرملين، إن روسيا قد تستمر في مبادلة عملة السداد في المستقبل إذا تغيرت الظروف، مضيفًا «لا يوجد شيء ملموس هنا، لكن في الوضع الحالي، الروبل هو الخيار الأفضل والأكثر موثوقية».