بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سينبغي على الدول «غير الصديقة» بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتبارا من الأول من أبريل.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارا من يوم غد، الأول من أبريل»، مضيفا أن التخلف عن الدفع سيؤدي إلى إيقاف العقود القائمة.

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تمسك ألماني بالدفع بالعملة الأوروبية أو الأميركية

من جانبه، رد المستشار الألماني أولاف شولتس بالقول إن الدول الأوروبية ستواصل الدفع باليورو أو الدولار بموجب ما كُتب في العقود.

وأوضح شولتس أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر أنه كُتب في العقود أن المدفوعات تُسدد باليورو وأحيانا بالدولار». وأضاف «قلت للرئيس الروسي بوضوح أن الأمر سيبقى كذلك وأن الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك».

فرنسا مستعدة لاحتمال توقف الغاز الروسي؟

أما وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير فأوضح من برلين أن فرنسا وألمانيا تستعدان لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم أيضا: «من الممكن أن يستجد وضع غدا لن يعد هناك فيه غاز روسي، في ظروف خاصة جدا (...) علينا الاستعداد لهذه السيناريوهات، ونحن نستعد لها».