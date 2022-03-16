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وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 12:27 مساء
وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى الأسواق
نيران تشتعل من برج في حقل نفط فانكورسكوي شمال روسيا، (أرشيفية: رويترز)
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في ظل العقوبات وإحجام المشترين.

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري «انخفاضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها والمنتجات مليون برميل يوميا». حسب ما نقلت «رويترز».

كما توقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، موضحة أن «هذه الخسائر ستتزايد إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام».

وخفضت وكالة الطاقة من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2022 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار السلع والعقوبات على روسيا «من المتوقع أن تكبح بشكل ملموس نمو الاقتصاد العالمي» إضافة إلى أثر التضخم، حسب «رويترز».

وخفضت توقعات نمو الطلب للعام بأكمله بواقع 950 ألف برميل يوميا إلى 2.1 مليون برميل يوميا على أساس متوسط طلب يبلغ 99.7 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن العام الجاري سيكون الثالث الذي ينخفض فيه الطلب عن مستويات ما قبل الجائحة.

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