البرازيل تؤكد لأميركا عزمها زيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

طمأنت الحكومة البرازيلية، الإثنين، الولايات المتحدة بأنها ستزيد إنتاجها النفطي، في قرار قد يسهم في التخفيف من حدة المخاوف حيال إمدادات الخام العالمية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلي، بينتو البوكريك، إنه تحدث إلى نظيرته الأميركية وزيرة الطاقة، جينيفر غرانهولم، وأكد لها أن البرازيل ستزيد إنتاجها النفطي، وأضاف في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى «فرانس برس»: «سألتني إن كان بإمكان البرازيل أن تكون طرفًا في هذه الجهود (لإنتاج مزيد النفط) وقلت لها بالطبع يمكنها ذلك. نزيد الإنتاج بالفعل، بينما خفضته معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. زدنا إنتاجنا في السنوات الثلاث الأخيرة».

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وخلال المحادثات، أوضحت غرانهولم أن دولا أخرى تتخذ قرارات مشابهة لتجنب مزيد التقلبات في أسواق النفط العالمية. ولم يوضح الوزير البرازيلي بالتفصيل كمية الزيادة في الإنتاج المقررة ولا الإطار الزمني لها.

وتعد البرازيل من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، إذ تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا. وأغلق سعر برميل خام برنت المرجعي، الذي وصل إلى سعر قياسي تقريبا بلغ 140 دولارا في السابع من مارس، عند 106.90 دولار، الإثنين.

وبعد إعلانه عن حظر واردات الوقود الأحفوري من روسيا ردا على حربها على أوكرانيا، يبحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن سبل لتخفيف الضغط عن أسعار النفط، والتي كانت مرتفعة في الأساس قبل بدء النزاع.